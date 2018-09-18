أسهم أوروبا تفتح على استقرار رغم التصعيد في الحرب التجارية

فتحت الأسهم الأوروبية دون تغير يذكر يوم الثلاثاء بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما بنسبة عشرة بالمئة على واردات صينية بنحو 200 مليار دولار وهدد بفرض رسوم على مزيد من المنتجات إذا ردت الصين بإجراءات انتقامية.
وبحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش نزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.02 بالمئة. وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.02 بالمئة فقط رغم الحضور الكبير لشركات تصدير ضخمة ومنتجي سيارات كبار يرجح أن يتضرروا من نشوب حرب تجارية شاملة.
وصعدت بورصات أخرى في أوروبا من بينها بورصة باريس ليزيد المؤشر كاك 40 بواقع 0.1 بالمئة.
وكان أكبر رابح في أوروبا سهم شركة كلاريانت السويسرية وقفز 6.5 بالمئة بعدما قالت إنها ستدمج نشاطها للمواد عالية الأداء مع ذلك التابع لمساهمها الرئيسي الجديد الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من أجل التركيز على الكيماويات المتخصصة عالية القيمة.
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية هيلي بالدوين، في عرض أزياء أديداس "Originals Falcon and JD" خلال أسبوع الموضة في لندن، والذي قدمت فيه عرضا رائعا من الأزياء الرياضية في التسعينات، الإثنين، إذ انضمت إلى العارضة الشهيرة ويني هارلو. وتفوقت العارضة التي تبلغ من العمر 21 عامًا، على الموضة الرياضية عندما كانت ترتدي مجموعة أنيقة من الملابس الرياضية في العاصمة، مع انتشار الإشاعات بأنها ستتزوج جاستين بيبر في احتفال ضخم في كندا نهاية الأسبوع. لم تخفِ هيلي من مظهرها الأنيق في الشارع، إذ أظهرت بعضا من شخصيتها المذهلة في ترينج رياضي باللون الأزرق والأبيض مع خطوط حمراء، والمكون من سروال وسترة وكروب توبباللون الأبيض لإبراز خصرها المسطح، وأضافت هيلي لإطلالتها أقراطا ذهبية كبيرة وعقدا متطابقا، بينما كانت ترفع شعرها الأشقر للأعلى على شكل كعكة وأظهرت بشرة خالية من العيوب مع ظلال عيون دخانية
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