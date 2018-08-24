الأسهم الأوروبية ترتفع في التعاملات الصباحية

ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم، في أعقاب تعافي الأسهم الصينية من الخسائر المبكرة التي منيت بها بعد اختتام مباحثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين دون إحراز تقدم، وإن كانت لم تطح بآمال التوصل إلى حل للخلاف في وقت لاحق.

وبحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمئة مع صعود معظم البورصات في القارة وتحقق مكاسب في قطاع التعدين.

وارتفع مؤشر قطاع السيارات 0.4 بالمئة بعدما كان من بين الأسوأ أداء هذا الأسبوع. وصعد مؤشر قطاع المواد الأساسية 0.7 بالمئة مع تعافي أسعار النحاس