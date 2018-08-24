الأسهم الأوروبية ترتفع في التعاملات الصباحية

ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم، في أعقاب تعافي الأسهم الصينية من الخسائر المبكرة التي منيت بها بعد اختتام مباحثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين دون إحراز تقدم، وإن كانت لم تطح بآمال التوصل إلى حل للخلاف في وقت لاحق.
وبحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمئة مع صعود معظم البورصات في القارة وتحقق مكاسب في قطاع التعدين.
وارتفع مؤشر قطاع السيارات 0.4 بالمئة بعدما كان من بين الأسوأ أداء هذا الأسبوع. وصعد مؤشر قطاع المواد الأساسية 0.7 بالمئة مع تعافي أسعار النحاس
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ظهرت النجمة إيما روبرتس يوم الأربعاء الماضي ، في العرض الأول في تورنتو، لفيلمها الجديد "Little Italy"، وبدت الممثلة البالغة من العمر 27 عامًا، جميلة في ثوب أسود صير وبلوزة باللون الكريمي نصف شفافة، وطوق شعر بيتر بان، وارتدت حذاء أسود مديي وكزين يتناسب مع الزخارف الموجودة على حملات الكتف. شعرها الأشقر وظهرت النجمة بشعرها الأشقر الناعم خلف أذنيهيا، أما المكياج فرسمت عينها بالكحل الأسود والمسكر، وأحمر خدود وردي، وأحمر شفاة لامع، وأرتدت أقراط صغيرة من الماس، وحملت شنطة صغيرة باللون الأسود. وظهر معها بطل الفيلم الكوميدي هايدين كريستنسن 37 عامًا، وهو يرتدي بدلة رمادية اللون مكونة من قطعتين وقميص باللون الأبيض، وربطة عنق داكنة اللون، ويلعب الأثنان دور عشاق محاصرين بين مطاعم البيتزا للعائلات المتنافسة. مساعدة في الترويج وحضرت النجمة جين سيمور؛ للمساعدة في الترويج للفيلم الذي تم تصوير في
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