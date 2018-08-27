مؤشر نيكي الياباني يغلق على ارتفاع

أغلق المؤشر نيكي الياباني اليوم على ارتفاع 0.9 % عند مستوى 22799.64 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الخامس عشر من يونيو.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.2 % لينهي عند 1728.95 نقطة.