مؤشر سوق مسقط يغلق تداولات الثلاثاء على ارتفاع

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (25ر4410) نقطة مرتفعًا بـ 5ر28 نقطة وبنسبة 65ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 78ر4381 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و944 ألفًا و550 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 98 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها 982 ألفًا و231 ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 198ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 57ر17 مليار ريال عماني.