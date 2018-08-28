الجنيه الإسترليني يهبط لأدنى مستوى في نحو عام مقابل اليورو

هبط الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى فيما يقرب من عام مقابل اليورو يوم الثلاثاء بعد أن هونت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من تداعيات مغادرة بلادها لعضوية الاتحاد الأوروبي العام المقبل دون التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد.

وأبلغت ماي الصحفيين خلال توجهها إلى إفريقيا لمحاولة تعزيز العلاقات التجارية البريطانية قبيل الانفصال البريطاني في مارس آذار 2019 قائلة إن الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي ”لن يكون نهاية العالم“.

وضغطت تصريحات ماي على الاسترليني الذي هبط إلى 90.73 بنس لليورو، وهو أدنى مستوى له منذ 12 سبتمبر أيلول 2017.

ومقابل العملة الأمريكية، لم يسجل الاسترليني تغيرا يذكر عند 1.2898 دولار.