الجنيه الإسترليني يهبط لأدنى مستوى في نحو عام مقابل اليورو

هبط الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى فيما يقرب من عام مقابل اليورو يوم الثلاثاء بعد أن هونت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من تداعيات مغادرة بلادها لعضوية الاتحاد الأوروبي العام المقبل دون التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد.
وأبلغت ماي الصحفيين خلال توجهها إلى إفريقيا لمحاولة تعزيز العلاقات التجارية البريطانية قبيل الانفصال البريطاني في مارس آذار 2019 قائلة إن الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي ”لن يكون نهاية العالم“.
وضغطت تصريحات ماي على الاسترليني الذي هبط إلى 90.73 بنس لليورو، وهو أدنى مستوى له منذ 12 سبتمبر أيلول 2017.
ومقابل العملة الأمريكية، لم يسجل الاسترليني تغيرا يذكر عند 1.2898 دولار.
GMT 12:28 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسالبورصة الفلسطينية تغلق على انخفاض بنسبة 0.1 %
GMT 11:27 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطس1.3 مليار درهم قيمة تصرفات العقارات في دبي الثلاثاء
GMT 11:19 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسأسعار الذهب تستقر مع تدني الدولار
GMT 11:02 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسبورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 36.1 نقطة
GMT 11:00 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسالبورصة الأردنية تغلق تداولات الثلاثاء على ارتفاع
تألّقت النجمة العالمية سيارا في حفلة توزيع جوائز Black Girls Rock لعام 2018، التي أقيمت في قاعة Prudential في نيوجيرسي، ليلة الأحد. فازت النجمة العالمية البالغة من العمر 32 عامًا، بجائزة "نجم الروك" في الاحتفال اللامع في مدينة نيو آرك بولاية نيوجيرسي، وخطفت سيارا الأضواء بإطلالتها الساحرة إذ ارتدت فستانا رائعا باللون الأسود من توقيع بالمان يتداخل فيه القماش البراق الفضي وهو مزود بذيل من الكشاكش والريش الأسود، وانتعلت النجمة الشهيرة زوجا من أحذية الكاحل السوداء ذات الكعب العالي، وأكملت إطلالتها بالإكسسوارات الفضية لا سيما الأظافر الطويلة والمطلية بالغليتر والمكياج الناعم. وتكرم جوائز "Black Girls Rock" الإنجازات التي حققتها النساء ذوات البشرة السمراء اللاتي أثبتن أنفسهن في مجالات الفن والأعمال والترفيه والتواصل الاجتماعي. وأطلقت النجمة العالمية سيارا كليبا جديدا يحمل اسم "Level Up"، وهي الأغنية التي لاقت إعجاب قطاع كبير من
أرسل تعليقك