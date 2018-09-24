توقف خسائر الدولار والاسترليني ينتعش

ارتفع الدولار يوم الاثنين ليتوقف الاتجاه النزولي للعملة الأمريكية الذي استمر أسبوعين مع شراء المستثمرين في العملة قبل زيادة في سعر الفائدة متوقعة إلى حد كبير هذا الأسبوع بينما حدت مخاوف الحرب التجارية من إقبال المستثمرين على المخاطرة.

وكان الجنيه الاسترليني الرابح الأكبر مقابل الدولار في التعاملات المبكرة في لندن وارتفع نصف نقطة مئوية فوق مستوى 1.31 دولار بعد تصريحات للوزير المكلف بمحادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي دومينيك راب في بريطانيا يوم الاثنين إذ أبدى ثقته في إحراز تقدم والتوصل إلى اتفاق بشأن الانفصال.