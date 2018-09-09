بورصة الكويت تستهل تعاملات الأسبوع على انخفاض المؤشر العام

استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأحد، على انخفاض المؤشر العام 8ر10 نقطة ليبلغ مستوى 5ر5138 نقطة بنسبة انخفاض 21ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 4ر63 مليون سهم تمت من خلال 3609 صفقات نقدية بقيمة 4ر11 مليون دينار كويتي (نحو 6ر37 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 8ر66 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر4799 نقطة وبنسبة انخفاض 37ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر47 مليون سهم تمت عبر 2040 صفقة نقدية بقيمة 3ر3 مليون دينار (نحو 8ر10 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الأول 7ر19 نقطة ليصل إلى مستوى 12ر5325 نقطة وبنسبة ارتفاع 37ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر15 مليون سهم تمت عبر 1569 صفقة بقيمة ثمانية ملايين دينار (نحو 4ر26 مليون دولار).
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تشتهر المغنية والممثلة وعارضة الأزياء الأميركية باريس هيلتون، بجاذبيتها وأناقتها، فهي رمز للموضة ومعروفة بأزيائها الفاخرة، وظهرت بإطلالة مذهلة على منصة عرض أزياء "Disney Villains x The Blonds" خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الجمعة. بدت هيلتون البالغة من العمر 37 عاما، بإطلالة شرسة عندما كانت ترتدي أزياء مستوحاة من شخصية "رويلا درفيل" الشريرة الخيالية، والتي ظهرت في فيلم الأنيميشن "101 Dalmatians"، وكانت تتميز بشعرها المتزج باللونالبلاتينيوم والأسود معا ويتدفق على أحد كتفيها، وهو ما ظهرت به العارضة الأميركية خلال العرض. ارتدت هيلتون ثوبا فضيا مرصعًا بالترتر، مع حواف غير متساوية تتميز برباط من الشبك الأمامي وأحذية بربطة بيضاء وسوداء. وأكملت إطلالتها بقفازات دون أصابع، تتميز بزينة فضية ومكياج صاخب من الظل المعدني للعيون والرموش الطويلة وأحمر الشفاة القرمزي، وكانت تحمل جروا صغيرا تحت ذراعيها على المدرج، كجزء من العرض. أعلنت باريس
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