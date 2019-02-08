سائق سيارة قديمة يصف حال المواطن اللبناني برسالة بسيطة

لتوفير السؤال الذي قد يطرحه عامل المحطة على سائق هذه السيارة القديمة، إرتاى صاحبها أن يكتب ما يريده على هيكل السيارة قرب فتحة البنزين. وطبعاً صاحب هذه السيارة التي تسير بشقّ النفس لم يكن آسفاً على طلائها المتعدد الألوان.فكتب باللون الأسود "على طول بـ 10000 ل.ل من دون ما تسألني".المعّبر في هذه الصورة هو حال المواطن اللبناني الذي حدّد الحد الأقصى لتعبئة سيارته بالبنزين، موجّهاً رسالة فكاهية فيها المُضحك المبكي على حال وصل إليه الكثير من المواطنين المقهورين في هذا البلد...