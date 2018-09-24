أرامكو السعودية لديها طاقة فائضة 1.5 مليون برميل يوميًا

‭أ‬علن أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية إن لدى الشركة طاقة فائضة تبلغ 1.5 مليون برميل يوميا.

‭-‬الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية يقول إن الشركة مستعدة لتوريد كميات إضافية من النفط الخام.