اسعار برميل النفط اليوم الأربعاء فى المملكة العربية السعودية

وتمثل أسعار النفط اليوم أحد اهتمامات المواطنين حول مستوي العالم, حيث انها مصدر الدخل الأساسي للعديد من الدول وخاصة منطقة الشرق الاوسط والخليج العربي الذي يوجد به العديد من الدول المنتجة للنفط ويعتمد اقتصادها بشكل كبير عليه.

وتراجعت عقود برنت 47 سنتا أو 0.7 بالمئة لتبلغ عند التسوية 70.18 دولار للبرميل. وانخفض الخام نحو 3.6 بالمئة على مدى الأسبوع وأكثر من 15 بالمئة هذا الربع.