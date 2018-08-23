الدولار يقطع موجة خسائره مع انطلاق جولة رسوم تجارية جديدة

قطع الدولار سلسلة من الخسائر التي تكبدها على مدى خمسة أيام وتراجع اليورو اليوم الخميس، مع تلقي العملة الأمريكية الدعم من الضبابية السياسية وجولة جديدة من الرسوم التجارية وأحدث محضر لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي لمح إلى زيادة أسعار الفائدة في سبتمبر.

وزاد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 95.334 ليبتعد عن أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع 94.934 الذي بلغه الليلة الماضية. وانخفض اليورو نحو 0.3 بالمئة إلى 1.1569 دولار ليتراجع من أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.1623 دولار. وتراجع الدولار الأسترالي 0.8 بالمئة إلى 0.7294 دولار أمريكي.

وهبط الين 0.3 بالمئة إلى 110.85 ين للدولار بفعل طلب المستثمرين على الدولار باعتباره ملاذا آمنا. كما هبط اليوان في المعاملات الخارجية 0.3 بالمئة إلى 6.8695 يوان للدولار بعد بدء سريان أحدث جولة من الرسوم الجمركية. وصعد الفرنك السويسري 0.2 بالمئة إلى 1.1380 فرنك لليورو ليوقف أحدث موجة خسائر له. وبلغ الفرنك أعلى مستوى في 13 شهرا عند 1.1244 فرنك لليورو في وقت سابق من أغسطس.