نيكي الياباني يغلق عند أعلى مستوى منذ 15 حزيران

كسر المؤشر نيكي الياباني حاجز 23 ألف نقطة يوم الثلاثاء بفضل الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والمكسيك قبل أن يبدد معظم مكاسبه بفعل بيع لجني الأرباح، لكنه ذلك لم يمنعه من تسجيل أعلى مستوى إغلاق منذ منتصف يونيو حزيران.
وختم نيكي تعاملات الثلاثاء مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 22813.47 نقطة.
واتفقت الولايات المتحدة والمكسيك يوم الاثنين على تعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، وهو ما يضع ضغوطا على كندا للموافقة على شروط جديدة لتجارة السيارات وقواعد تسوية النزاعات للبقاء في الاتفاقية التي تضم الدول الثلاث.
وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة يوم الثلاثاء مسجلا 1731.63 نقطة. وفاقت الأسهم المرتفعة تلك المتراجعة بواقع 1018 إلى 982.
وارتفعت أسهم أكبر ثلاث شركات سيارات يابانية، والتي لها مصانع في المكسيك، حيث زاد سهم تويوتا 0.9 بالمئة بينما قفز سهما نيسان وهوندا 1.3 بالمئة.
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تألّقت النجمة العالمية سيارا في حفلة توزيع جوائز Black Girls Rock لعام 2018، التي أقيمت في قاعة Prudential في نيوجيرسي، ليلة الأحد. فازت النجمة العالمية البالغة من العمر 32 عامًا، بجائزة "نجم الروك" في الاحتفال اللامع في مدينة نيو آرك بولاية نيوجيرسي، وخطفت سيارا الأضواء بإطلالتها الساحرة إذ ارتدت فستانا رائعا باللون الأسود من توقيع بالمان يتداخل فيه القماش البراق الفضي وهو مزود بذيل من الكشاكش والريش الأسود، وانتعلت النجمة الشهيرة زوجا من أحذية الكاحل السوداء ذات الكعب العالي، وأكملت إطلالتها بالإكسسوارات الفضية لا سيما الأظافر الطويلة والمطلية بالغليتر والمكياج الناعم. وتكرم جوائز "Black Girls Rock" الإنجازات التي حققتها النساء ذوات البشرة السمراء اللاتي أثبتن أنفسهن في مجالات الفن والأعمال والترفيه والتواصل الاجتماعي. وأطلقت النجمة العالمية سيارا كليبا جديدا يحمل اسم "Level Up"، وهي الأغنية التي لاقت إعجاب قطاع كبير من
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