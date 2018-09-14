البورصة المصرية تخسر 25 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

بلغت خسائر البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 25 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 6ر849 مليار جنيه.
وتراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فهبط مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 1ر3 في المائة ليبلغ مستوى 15309 نقطة، وتراجع مؤشر /إيجي اكس 70/ بنحو 9ر0 في المائة ليبلغ مستوى 743 نقطة، وانخفض مؤشر /إيجي اكس 100/ نحو 95ر1 في المائة ليبلغ مستوى1900 نقطة.
وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، إلى أن إجمالي قيم التداولات انخفضت لتبلغ نحو 6ر6 مليار جنيه، مبينًا أن كمية التداول بلغت نحو 815 مليون ورقة منفذة على 80 ألف عملية.
وبين أن تعاملات المصريين استحوذت على 99ر74 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، وأن الأجانب غير العرب استحوذوا على نسبة 38ر21 في المائة والعرب على 63ر3 في المائة بعد استبعاد الصفقات. بينما سجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 33ر935 مليون جنيه، وأن العرب سجلوا صافي شراء بقيمة 94ر20 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.
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خطفت النجمة بيلا ثورن، واحدة من مجموعة متنوعة من النجوم الشباب الذين يظهرون في فيلم "اغتيال الأمة"، الأنظار وهي تمشي على السجادة الحمراء بثوب أسود متدلي. وأبرزت الممثلة البالغة من العمر 20 عامًا سيقانها من خلال فستانها ذو الفاتحة الطويلة أثناء انضمامها إلى النجوم الآخرين في العرض الأول للفيلم في لوس أنجلوس. وكان الفستان بطول الأرضية ذو فتحة فوق ساقها اليسرى مع حزام بنفس لون الفستان حول خصرها الرفيع، وأضافت بضع بوصات لطولها بحذاء لامع ذو كعب عالي. وضمت خصلات شعرها الداكنة إلى كعكة مشدودة، وشوائب من الريش الأصفر شوهدت من الخلف. وتميزت نجمة Midnight Sun بمجموعة متنوعة من القلادات، وظلال عيون حمراء ثقيلة لامعة، مما يضفي مزيدًا من الذوق والإثارة على المظهر المثير بالفعل. وانضم لها على السجادة الحمراء صديقها مود صن 31 عامًا، وارتدى ملابس رياضية حمراء. وظهرت سوكي
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