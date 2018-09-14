الليرة التركية تتراجع بعد رفع أسعار الفائدة

تراجعت الليرة التركية في تعاملات الجمعة، بعد يوم من رفع البنك المركزي لسعر الفائدة الرئيسي بمقدار 625 نقطة أساس.

وكانت العملة التركية ارتفعت إلى 6.08 ليرة للدولار بعد رفع الفائدة أمس الخميس، لكنها تراجعت قليلا في التعاملات الصباحية الجمعة.

وبحلول الساعة 0447 بتوقيت جرينتش سجلت العملة التركية 6.13 ليرة للدولار. وخسرت العملة 40 بالمئة من قيمتها هذا العام.