سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الاربعاء
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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الاربعاء

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العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الاربعاء

الجنيه المصري
القاهرة - العرب اليوم

1 جنيه مصري = 0.2185 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.5764 جنيه مصري

اقتصاد عاجل
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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الاربعاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الاربعاء



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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الاربعاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الاربعاء



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واشنطن - العرب اليوم

اشتعلت هوليوود ليلة الاثنين بالحفل تلو الآخر؛ إذ احتفل المشاهير بالحدث الرّئيس، ألا وهو ميت غالا، وأتبعوه بالحفلات اللاحقة في أرقى مطاعم ولاونجات هوليوود، وبِما أنّ الحفل مُتعلّق بالأزياء، قام مُعظم المشاهير بتبديل ملابسهم استعدادًا للحفل التّالي، وكانت نجمة تلفزيون الواقع الشّهيرة "كيم كارداشيان" على رأس القائمة، حيث اختارت إطلالة استثنائية ومُلفتة للغاية. ومن فُستان الكورست النيود بتوقيع Thierry Mugler الذي ارتدته في سهرة ميت غالا، اعتمدت كيم المُصمم نفسه لكن بفُستانٍ آخر عندما توجّهت لملاهي Up And Down برفقة شقيقتها كيندال وكايلي جينر، حيث ارتدت فُستان لاتكس أزرق جاء بفتحة صدر عميقة تلتها قماشة شفافة، ونسقت معه قفّازاتٍ طويلة مُطابقة للون الفُستان، وانتعلت في قدميها بوطًا عاليًا مُطابقًا أيضًا. ولكي تكتمل غرابة إطلالت...المزيد

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