استقرار أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الدولار الأميركي الأحد

استقرت سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدولار الأميركي اليوم الأحد 2 - 8 -2018 بداية التعاملات سوق المال في البنوك الإماراتية كالأتي:

1 درهم إماراتي = 0.2722 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 3.6732 درهم إماراتي