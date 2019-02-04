سعر الدينار الكويتي مقابل الليره اللبنانيه الاثنين
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سعر الدينار الكويتي مقابل الليره اللبنانيه الاثنين

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العرب اليوم - سعر الدينار الكويتي مقابل الليره اللبنانيه الاثنين

الليره اللبنانيه
الكويت - العرب اليوم

1 ليرة لبنانية = 0.0002 دينار كويتي
1 دينار كويتي = 4,982.0038 ليرة لبنانية

اقتصاد عاجل
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سعر الدينار الكويتي مقابل الليره اللبنانيه الاثنين سعر الدينار الكويتي مقابل الليره اللبنانيه الاثنين



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سعر الدينار الكويتي مقابل الليره اللبنانيه الاثنين سعر الدينار الكويتي مقابل الليره اللبنانيه الاثنين



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