تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التداولات الصباحية

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية اليوم في جلسة التداولات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية.

وانخفض مؤشر (نيكي) القياسي بمقدار 02ر114 نقطة/ ما نسبته 50ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 13ر22751 نقطة، بينما تراجع (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 63ر0 في المئة، ما يعادل 97ر10 نقطة، ليصل عند مستوى 38ر1724 نقطة.