الأسهم اليابانية تنهي تداولاتها الصباحية على تباين

أنهت مؤشرات الأسهم اليابانية اليوم تداولاتها الصباحية في بورصة طوكيو على تباين.

وتراجع مؤشر (نيكي) القياسي بمقدار 30ر10 نقطة، ما نسبته 11ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 08ر22697 نقطة، بينما ارتفع مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 04ر0 في المئة ما يعادل 66ر0 نقطة، ليصل عند مستوى 97ر1720 نقطة.