قال كومنولث بنك أوف أستراليا، إن أول سندات عامة في العالم تُنشأ وتدار باستخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل «بلوك تشين» فقط حظيت بدعم 7 مستثمرين وهو ما ساعد على جمع 110 ملايين دولار أستزالي (80.48 مليون دولار) للبنك الدولي.
وقال جيمس وول المدير العام التنفيذي للبنك، وهو المرتب الوحيد لإصدار تلك السندات، إن الصفقة، الموضوعة من أجل اختبار الكيفية التي يمكن للتكنولوجيا أن تحسن بها ممارسات بيع السندات المعمول بها منذ عقود، فاقت التوقعات وإن الفوائد كانت «كبيرة جداً». وقال أرونما أوته من البنك الدولي إن الصفقة جذبت اهتماماً ضخماً. وأضاف: «أنا سعيد بأن صفقة السندات الرائدة... قوبلت بشكل جيد للغاية من المستثمرين».
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية، كيندال جينر، بعد أن أثبتت نفسها في عالم الأزياء لتصبح أكثر عارضات الأزياء أجرًا في الوقت الحاضر، وشهرتها الواسعة نظرًا لأنها من واحدة من عائلة كاردشيان الأبرز في عالم الفن والموضة، بإطلالة مذهلة وكأنها تعتلي إحدى منصات الأزياء، ليلة الجمعة، في مدينة ويست هوليوود الأميركية، للاحتفال بعيد ميلاد صديقها جاستين سكاي الـ 23 في ملهى "The Nice Guy". وأظهرت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا ذوقها المتميز، حيث ارتدت سترة جلدية سوداء كبيرة الحجم عندما كانت في طريقها للاحتفال مع جادن سميث ابن أسطورة هوليوود ويل سميث، البالغ من العمر 20 عامًا الذي ارتدى حزامًا مستوحى من المدفعية، وأضافت جينز إلى معطفها العصري، أحذية كاحل من جلد الثعبان، وتزينت بخاتم من الألماس على إصبعها، مع مكياج برونزي ناعم، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. ومؤخرًا ظهرت جينر في
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