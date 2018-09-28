تعرف على سعر الدينار الليبي مقابل الريال السعودي الجمعة
1 دينار ليبي = 2.7206 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.3676 دينار ليبي
GMT 10:53 2018 الإثنين ,24 أيلول / سبتمبربورصة الكويت تنهي تعاملاتها الإثنين على انخفاض
GMT 11:29 2018 الجمعة ,21 أيلول / سبتمبرالدولار يتجه إلى أكبر انخفاض أسبوعي في 7 أشهر
GMT 11:14 2018 الخميس ,13 أيلول / سبتمبرالبورصة الأردنية تغلق تداولات الخميس على انخفاض
GMT 10:41 2018 الإثنين ,30 تموز / يوليوالبورصة الأردنية تغلق تداولات الإثنين على انخفاض
GMT 14:30 2018 الأحد ,22 تموز / يوليوالبورصة المصرية تخسر 3.3مليار جنيه وتراجع جماعي بمؤشراتها في ختام التعاملات
أصبحت عارضة الأزياء كايا جربر واحدة من أكثر العارضات طلبًا خلال أسبوع الموضة في باريس ، بعد أن اقتحمت المدرج في سلسلة من عروض أزياء كبار المصممين. ولم تظهر كايا جربر أي علامات على التباطؤ عندما صعدت إلى منصة عرض كلوي لجموعته ربيع / الصيفي المقبل, يوم الخميس. أظهرت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد ، البالغة من العمر 17 عامًا ، سحرها على المدرج ، عندما ارتدت بذلة برتقالية محروقة ومعطفًا مطرزًا من دون أكمام. ووصلت كايا إلى باريس مع والدتها سيندي ذات ، 52 عامًا ، قبل أسبوع الموضة ، والتي مشت بثقة على المدرح في بذلة مجعّدة مدهشة مع حزام متدلي على الخصر. وكان تماشيًا مع أسلوب كلوي المميز ، عرضت كايا سترة ذات اللون الوردي الباهت التي تم تزيينها بتصميم زهري معقد. وأظهرت المراهقة أيضًا حقيبة جلدية
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