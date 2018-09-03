تعرف على سعر الجنيه السوداني مقابل الريال السعودي الإثنين

جاء سعر الجنيه السوداني مقابل الريال السعودي في البنوك السعودية اليوم الإثنين كالتالي:

1 جنيه سوداني = 0.2075 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.8190 جنيه سوداني