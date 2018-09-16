تعرف على سعر الجنيه المصري مقابل الريال السعودي الأحد

جاء سعر الجنيه المصري مقابل الريال السعودي في البنوك السعودية اليوم الأحد كالتالي:
GMT 03:56 2018 الأحد ,16 أيلول / سبتمبرتعرف على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدرهم المغربي الأحد
GMT 03:54 2018 الأحد ,16 أيلول / سبتمبرتعرف على سعر الجنيه المصري مقابل الدرهم المغربي الأحد
GMT 11:01 2018 السبت ,15 أيلول / سبتمبرإيران تصرح أن السعودية وروسيا "ترتهنان" سوق النفط
GMT 10:58 2018 السبت ,15 أيلول / سبتمبرمجموعة أبوظبي المالية تعدل عرضها لشراء صناديق "أبراج" في الشرق الأوسط
GMT 11:47 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبرالبورصة الأردنية تنخفض 0.37 % في أسبوع
حضرت النجمة الشهيرة، باريس هيلتون وشقيقتها "نيكي"، حفل "DIAMOND BALL"، الذي أقامته المغنية العالمية "ريهانا" للمرة الرابعة على التوالي، في قاعة شيبريانى للأعمال في نيويورك، وهو. ارتدت باريس ذات الـ37 عامًا، فستان وردي اللون بدون حمالات مزين بالطريزات المرصعة عند الخصر والريش الوردي، أما شقيقتها نيكي، اختارت فستان أزرق باستيل عاري الكتفين ذو فتحة صدر على شكل حرف V طُرز بالكامل بزخارف أنيقة، وزين خضره برباط أسود من الساتان. وأكملت باريس إطلالتها بزوجًا من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب عال وصففت شعرها للوراء على شكل كعكة، وكانت إكسسواراتها بسيطة مقتصرة على خاتم الخطبة الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا من الألماس، على شكل كمثرى والمقدم من خطيبها كريس زيلكا. أما فستان نيكي ، الذي صممه أوسكار دي لا رنتا ، يتميز بتصميم الأزهار وقطار طويل، وتزينت بقلادات من الماس وأقراط بسيطة.
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