تعرف على سعر الدرهم المغربي مقابل الريال السعودي الثلاثاء

جاء سعر الدرهم المغربي مقابل الريال السعودي في البنوك السعودية اليوم الثلاثاء كالتالي:

1 درهم مغربي = 0.3973 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 2.5169 درهم مغربي