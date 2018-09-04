تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي الثلاثاء

جاء سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي في البنوك السعودية اليوم الثلاثاء كالتالي:

1 دينار كويتي = 12.3916 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.0807 دينار كويتي