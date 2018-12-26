تشارك مجموعة النساجون الشرقيون للمرة 34 على التوالى بأكبر جناح على مستوى العالم فى أضخم معرض عالمى للسجاد الميكانيكى واليدوى وأغطية الأرضيات وهو معرض هانوفر الدولى للسجاد والذى يقام بمدينة هانوفر الألمانية فى يناير القادم.

يحرص على زيارة جناح مجموعة النساجون السفير المصرى بألمانيا بدر عبدالعاطى والوزير المفوض التجارى ماهر الشريف وأعضاء السفارة، وعمدة هانوفر وأعداد غفيرة من الجاليات العربية المقيمة بكافة المدن الألمانية، وجميعهم يحرص على الالتقاء مع رجل الصناعة رئيس المجموعة محمد فريد خميس وإجراء حوار معه بمن فيهم عمدة مدينة هانوفر. وصرح محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة المجموعة بأن المجموعة ستشارك بمنتجات 5 شركات تابعة لها، وهى: النساجون للسجاد، والنساجون للجوبلان، ونساجون بكين، وماك، وإفكو، ويعد عدد الموظفين والمدراء التابعين للنساجون هو أكبر عدد على الإطلاق لموظفي شركة مصرية أو إقليمية يشارك فى معرض دولى، حيث يقدر عدد الموظفين بنحو 300 موظف، ما بين مدراء وعمال ورجال بيع وتصدير وتسويق.

يذكر أن النساجون تعد أكبر منتج على مستوى العالم فى الوقت الحالى، وتصل منتجاتها إلى نحو 110 دول بكل أنحاء العالم رغم المنافسة الشرسة من جانب الدول الأخرى المنتجة للسجاد مثل: الهند وإيران والولايات المتحدة الأميركية وغيرها.

وتعد المساحة التى تشارك بها المجموعة هى أكبر مساحة بالمعرض على الإطلاق، حيث تصل إلى أكثر من 2000 متر.

يذكر أن المجموعة تمتلك أكبر 10 منشآت منتجة للسجاد على مستوى العالم، وتمتلك أكبر مخزن يعمل بالنظام الأوتوماتيكى والتى تخطت استثمارته الـ84 مليون جنيه.