تعرف على سعر الدينار الجزائري مقابل الريال السعودي الثلاثاء

جاء سعر الدينار الجزائري مقابل الريال السعودي في البنوك السعودية اليوم الثلاثاء كالتالي:

1 دينار جزائري = 0.0317 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 31.5041 دينار جزائري