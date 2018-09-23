تعرف على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الريال السعودي الأحد
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تعرف على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الريال السعودي الأحد

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العرب اليوم - تعرف على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الريال السعودي الأحد

الدرهم الإماراتي
الرياض - العرب اليوم

تعرف على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الريال السعودي الأحد

1 درهم إماراتي = 1.0210 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9794 درهم إماراتي

اقتصاد عاجل
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تعرف على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الريال السعودي الأحد تعرف على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الريال السعودي الأحد



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تعرف على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الريال السعودي الأحد تعرف على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الريال السعودي الأحد



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نيويورك ـ سناء المر

تألقوا معًا في عام 2007 في الفيلم الكوميدي "Superbad"، وفي ليلة الخميس ، برهنت النجمة العالمية إيما ستون، والممثل الكوميدي جونا هيل، على أن صداقتهما لا تزال قوية، حيث إنهما ظهرا معًا على السجادة الحمراء في نيويورك للاحتفال بعرض مسلسلهما الجديد "Maniac" على شبكة  "نيتفليكس". وتبادل الاثنان بعض النكات على السجادة الحمراء، وتعالت أصوات ضحكاتهم أمام المصورين، وبدت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 29 عامًا ، أنيقة حيث ارتدت فستانًا باللون النحاسي المعدني وتركت شعرها الأحمر منسدلًا أسفل ظهرها وكتفيها في تجعيدات مذهلة. وأكملت الممثلة، التي فازت بجائزة الأوسكار عن فيلم "La La Land"، إطلالتها بماكياج العيون الدخاني ولون الشفاه الأحمر الداكن، أما جونا، البالغ من العمر 34 عامًا، اختار بدلة سوداء بالكامل، مكونة من قميص وربطة عنق سوداء مع بدلة من قطعتين ونظارات رياضية وجميعهم باللون الأسود. وتدور أحداث المسلسل

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