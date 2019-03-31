متوسط اسعار الذهب الأحد في أسواق المال في اليمن بالريال اليمني
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متوسط اسعار الذهب الأحد في أسواق المال في اليمن بالريال اليمني

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العرب اليوم - متوسط اسعار الذهب الأحد في أسواق المال في اليمن بالريال اليمني

الذهب
القاهرة -العرب اليوم
الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 10,408 ريال $41.58
سعر الذهب عيار 22 9,541 ريال $38.11
اسعار الذهب عيار 21 9,108 ريال $36.38
اسعار الذهب عيار 18 7,806 ريال $31.18
سعر الذهب عيار 14 6,072 ريال $24.25
سعر الذهب عيار 12 5,204 ريال $20.79
اسعار أوقية الذهب 323,703 ريال $1,293
اسعار جنيه الذهب 72,861 ريال $291.04
اسعار كيلو الذهب 10,408,457 ريال $41,576
اقتصاد عاجل
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متوسط اسعار الذهب الأحد في أسواق المال في اليمن بالريال اليمني متوسط اسعار الذهب الأحد في أسواق المال في اليمن بالريال اليمني



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متوسط اسعار الذهب الأحد في أسواق المال في اليمن بالريال اليمني متوسط اسعار الذهب الأحد في أسواق المال في اليمن بالريال اليمني



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