بورصة تونس تقفل على تراجع

اقفلت بورصة تونس على 7182.25 نقطة في ختام تداولات اليوم, مسجلة تراجعاً بـ 0.13 %, فيما بلغت حركة الاموال 1.3 مليون ديناراً تونسياً.

وأرتفعت خلال التداولات اسهم 22 شركة مدرجة في البورصة, بينما تراجعت اسهم 17 شركة، لتستمر 20 اخرى على وضعها.