الأسهم الأمريكية تغلق على تباين بمقدار 22.10 نقطة

أغلقت سوق الأسهم الأمريكية اليوم على تباين في أداء مؤشراتها .

وانخفض مؤشر (داو جونز) الصناعي بمقدار 22.10 نقطة، ما نسبته 0.09 في المئة، ليصل عند مستوى 25964.82 نقطة، بينما صعد مؤشر (ستاندرد آند بورز500) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01 في المئة، ما يعادل 0.39 نقطة، ليغلق عند مستوى 2901.52 نقطة.

وارتفع مؤشر (ناسداك) المجمع بمقدار 21.17 نقطة، ما نسبته 0.26 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 8109.54 نقطة.

