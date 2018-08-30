مؤشر بورصة لندن الرئيس يغلق على انخفاض بنسبة 0.71%



أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) على انخفاض.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مائة شركة في سوق لندن للأوراق المالية تراجعاً بنسبة 0.71%، ما يعادل 54.01 نقطة، ليصل عند مستوى 7563.21 نقطة.