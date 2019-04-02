الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع الاثنين

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) اليوم على ارتفاع.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مائة شركة في سوق لندن للأوراق المالية زيادة بنسبة 0.52%، مما يعادل 38.19 نقطة، ليصل عند مستوى 7317.38 نقطة.