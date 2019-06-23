بورصة بيروت تختتم أسبوعها على تحسّن بنسبة 1.30%



اختتم مؤشر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على تحسّن بنسبة 1.30 %، ليغلق عند مستوى 858.26 نقطة.

ووفقًا لذلك، سجّل معدل الأسهم المتداولة ارتفاعًا ليبلغ 126 ألفًا و 496 سهمًا بقيمة 327 ألفًا و 407 دولارات أمريكية، مقابل 96 ألفًا و 187 سهمًا بقيمة 501 ألفًا و 677 دولارًا، خلال الأسبوع السابق.

كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة في السوق من 8 مليارات و 26 مليون دولار في الأسبوع الماضي إلى 8 مليارات و 36 مليون دولار هذا الأسبوع.