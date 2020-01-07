قائمة أغلى لاعبي كرة القدم في العالم حاليا

كشف مرصد "CIES" لكرة القدم اليوم الثلاثاء، عن قائمة أغلى اللاعبين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى (الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي).وتصدرالفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، القائمة التي أعلنها المرصد، بقيمة 226 مليون إسترليني، وتلاه الإنجليزي رحيم ستيرلينغ، لاعب فريق مانشستر سيتي، في المركز الثاني بقيمة 190 مليون إسترليني.وحل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في المركز الثالث بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني.وشغل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، المرتبة الثامنة، بقيمة 107 ملايين، بينما لم يدخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، قائمة العشرة الأوائل.

وجاءت قائمة العشرة الأوائل، على النحو التالي:

1- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) – 226 مليون جنيه إسترليني

2- الإنجليزي رحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي) – 190 مليونا

3- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 150 مليونا

4- الإنجليزي جادون سانشو (بوروسيا دورتموند) – 144 مليونا

5- السنغالي ساديو ماني (ليفربول) – 132 مليونا

6- الإنجليزي هاري كين (توتنهام) – 129 مليونا

7- الإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) – 114 مليونا

8- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) – 107 ملايين

9- الفرنسي أنطوان غريزمان (برشلونة) – 105 ملايين

10- الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) – 99 مليونا.