وفاة أول مدرب في الدوري الإسباني بسبب كورونا

توفى فرانسيسكو جارسيا، مدرب أتلتيكو بوتادا اليوم، الاثنين، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، المتفشي بدول العالم في الوقت الحالي.

وقالت صحيفة "صن" الإنجليزية، اليوم، إن فرانسيسكو جارسيا صاحب الـ21 عاما، والذي عمل مدربا لفريق شباب أتلتيكو بوتادا ألتا بمدينة مالاجا، توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأضافت أن المدرب الإسبانى تم تشخيص حالته بأنه يعاني من سرطان الدم، مع إصابته بأعراض فيروس كورونا، مضيفة أنه لم ينجح في محاربة الفيروس القاتل.

وأشارت الصحيفة إلى أن جارسيا يعد الضحية الخامسة للوباء في منطقة مالاجا، وأنه الأصغر سنا من بين الآخرين الذين هم في السبعينيات والثمانينيات.