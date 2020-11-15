فارق السن يمنح ميسي تفوقا تاريخيا على رونالدو

لا شك أن مسيرة الثنائي الأسطوري ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، قد أوشكت على الانتهاء، على الأقل في الدوريات الأوروبية الكبرى رونالدو مهاجم وهداف يوفنتوس سيحتفل بعيد ميلاده الـ36 خلال شهر فبراير/ شباط المقبل، بينما سيتم قائد برشلونة 34 عاما في يونيو/ حزيران 2021. ورغم أن "الدون" البرتغالي تقدم في العمر، إلا أنه حافظ بعض الشيء على سجله التهديفي المميز، خاصة على الصعيد الدولي مع منتخب البرتغال.

وبات رونالدو رابع أفضل هداف في تاريخ الساحرة المستديرة، بعد الأساطير جوزيف بيكان وروماريو وبيليه، بإجمالي أهداف بلغت 746 هدفا على كافة الأصعدة ولكن ميسي يبتعد عن كريستيانو فيما يتعلق بإجمالي عدد أهدافه، وربما يرجع الأمر لمشاركته في عدد أقل من المباريات مع برشلونة ومنتخب الأرجنتين، ومن هنا يبدأ الحديث موقع givemesport الإنجليزي نشر إحصائية نقلا عن michelacosta، الذي تطرق لمقارنة استئنائية وفريدة من نوعها، بين قطبي الكرة العالمية.

وأعد المصدر سيناريو يتعلق بعدد الأهداف المتوقع أن يصل إليه ميسي في نفس عمر رونالدو (36 عاما) أي بعد عامين، على كافة الأصعدة، وفق حسابات رياضية وبيانية رونالدو خاض 142 مباراة أكثر من ميسي، لكنه يتفوق على ليو بفارق 35 هدفا فقط، وكفة الأخير تميل أيضا فيما يتعلق بالتمريرات الحاسمة (أكثر بـ79 أسيست) نسبة التسجيل تشهد تفوق ميسي أيضا بـ0.81 هدفا في كل مباراة مقابل 0.73 هدفا في كل لقاء للنجم البرتغالي.