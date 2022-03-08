محاولة اغتيال تطال أحد أبرز نشطاء الاحتجاجات في العراق

أفاد مراسلنا في العراق بمحاولة لاغتيال الناشط في الاحتجاجات ضرغام ماجد في محافظة بابل وسط البلاد وذكر مراسلنا نقلا عن نشطاء، أن ماجد يرقد في المستشفى بعد تعرضه لإطلاق رصاص وطعنات بآلات حادة من قبل حماية نائبة في مجلس النواب تدعى سهى السلطاني وأضاف، أن المعلومات تشير إلى أن حالة الناشط ماجد حرجة.