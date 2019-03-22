ذكر مصدر دبلوماسي رفيع لوكالة "نوفوستي" أن الخبراء الروس والإسرائيليين يعملون على وضع أول وثيقة مكتوبة حول "تفادي الصدام" بين روسيا وإسرائيل في سوريا.

ونقلت "نوفوستي" عن المصدر قوله: "نواصل تطوير الآلية (لتفادي الصدام). وهناك تعليمات مباشرة بإنجاز هذه الوثيقة".