تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /15.08.2022/

تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

ميدانيا

القوات المتحالفة تحاصر سيفيرسك من ثلاث جهات

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القوات الأوكرانية قصفت أراضي جمهورية دونيتسك 65 مرة خلال اليوم الماضي

دونيتسك: مقتل 4 مدنيين جراء قصف أوكراني خلال اليوم الماضي

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تداعيات وأصداء العملية العسكرية

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