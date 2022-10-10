مئات يشيعون جثمان طفل فلسطيني توفي متأثراً بإصابته برصاص إسرائيلي

شيّع مئات الفلسطينيين، الإثنين، في بلدة اليامون شمال غرب جنين جثمان طفل فلسطيني قالت وزارة الصحة انه توفي متأثرا بإصابته برصاص الجيش الاسرائيلي خلال اقتحامه لمدينة جنين قبل أيام. وقالت وزارة الصحة في بيان أوردته وكالة «رويترز» للأنباء: «استشهاد الطفل محمود محمد خليل سمودي (١٢ عاماً)، متأثراً بجروح بالغة، أصيب بها قبل أيام، برصاص الاحتلال الحي في البطن، في جنين». ولم يصدر بيان عن الجيش الإسرائيلي حول ملابسات مقتل الطفل. ورفع المشاركون في التشييع علم فلسطين ورددوا شعارات تطالب بالثأر لمقتل الطفل فيما أطلق مسلحون النار في الهواء. ودعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية «الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا". ودعت «المحكمة الجنائية الدولية البدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه».