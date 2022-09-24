«القاهرة» تدعو المجتمع الدولى لإعمال قواعد القانون صونا لمصير وحقوق ٢٥٠ مليون مواطن مصرى وسودانى وإثيوبى

شدد سامح شكري وزير الخارجية على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبى، طبقا لاتفاق إعلان المبادئ الذى اتفقت عليه مصر والسودان وإثيوبيا.جاء ذلك خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم السبت فى دورتها الـ77. وأشار شكرى إلى أنه مساهمة فى الحفاظ علي السلم والأمن الدوليين ، فإن مصر تدعو المجتمع الدولى إلي العمل علي تطبيق قواعد القانون الدولى ذات الصلة صونا لمصير وحقوق ٢٥٠ مليون مواطن مصرى وسودانى وإثيوبى.