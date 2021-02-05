تغلب فريق إنتر ميلان على مضيفه فيورنتينا بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما يوم الجمعة، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.ووقع على ثنائية "الأفاعي" كل من اللاعبين، نيكولو باريلا، والكرواتي إيفان بيريشيتش، في الدقيقتين (31 و52) على الترتيب، من عمر المباراة.وحقق إنتر ميلان انتصاره الثاني على التوالي والرابع عشر في الموسم الحالي، ليرفع رصيده إلى 47 نقطة، ويعتلي صدارة الدوري متجاوزا بفارق نقطة واحدة جاره ميلان، الذي يستضيف فريق كروتوني، يوم الأحد المقبل.في المقابل، تجمد رصيد فيورنتينا عند 22 نقطة، ويحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب "الكالتشيو"، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.