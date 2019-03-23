بلغ عدد المتظاهرين الذين ساروا عبر لندن، اليوم السبت، للمطالبة بتنظيم استفتاء جديد حول "بريكست"، مليون شخص، بحسب معلومات منظمي المسيرة.



كتب فريق "صوت الشعب" على صفحته في تويتر: "شكرا لمليون مشارك في المسيرة على تجمعهم هنا اليوم قادمين من كل أنحاء البلا