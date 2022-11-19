إصابة عدد من الفلسطينيين في اعتداءات للمستوطنين في مدينة الخليل

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم بجروح في اعتداءات للمستوطنين في أحياء البلدة القديمة في مدينة الخليل بالضفة الغربية . وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان ، أنه جراء الاعتداءات المتكرره للمستوطنيين على أبناء الشعب الفسطيني ، أصيب اليوم فلسطينيين بينهم طفلة في اعتداء للمستوطنين الذين نظموا مسيرات استفزازية وسط مدينة الخليل وقاموا بتحطيم واجهات المحال التجارية ومركبات الفلسطينيين بحماية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية . واضاف أن تلك الاعتداءات للمستوطنين امتدت إلى مناطق الزاوية وتل الرميدة واقتحامات مستمرة للمسجد الإبراهيمي حيث أقاموا خيامًا في باحاته وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال التي أغلقت كافة مداخل الخليل.