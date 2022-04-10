أكدت وزارة الداخلية التونسية أن شخصا اعترف بتلقيه أموالا للمشاركة في تحرك "مواطنون ضد الانقلاب" وقالت الداخلية في البيان "بناء على معلومات مفادها دفع أموال لتحريض أشخاص على المشاركة في وقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وفي إطار التحري مع "مجموعة من المشتبه بهم، اعترف أحدهم قادم من الجنوب التونسي بتسلمه مبلغا ماليا قدره 140 دينارا (50 دولارا) من أحد الأطراف الداعية لهذه الوقفة الاحتجاجية بجهته".