مقتل مسؤول محلي ومرافقة في درعا

قال مصدر في قيادة شرطة محافظة درعا السورية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الجمعة، إن مواطنين اثنين، أحدهما مختار بلدة الطيبة لقيا حتفهما "جراء إطلاق إرهابيين النار على سيارتهما اليوم قرب البلدة بريف درعا الجنوبي الشرقي".

وأكد المصدر، أن "إرهابيين" أطلقوا نيرانهم على سيارة قرب بلدة الطيبة شرق مدينة درعا، ما أدى إلى مقتل مختار البلدة محمد عبد الرحمن الحوشان، وأحد المرافقين له على الفور.

من جهته، أكد مصدر في لجان درعا المركزية التي تضم وجهاء وشخصيات من محافظة درعا "مقتل مختار بلدة الطيبة محمد عبد الرحمن أرزيق، وإياد الزعبي؛ جراء استهدافهما بإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين في بلدة الطيبة شرقي درعا".

وتشهد محافظة درعا حوادث اغتيالات شبه يومية تطال شخصيات حكومية أو مقربة منها إضافة إلى بعض الشخصيات التي كانت تحسب على المعارضة.