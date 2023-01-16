قوات كييف تقصف دونيتسك بـ205 قذائف خلال الـ24 الأخيرة

أفاد مراسل بأن قوات كييف قصفت مدينة دونيتسك بـ205 قذائف خلال الـ24 الأخيرة.

وقال: خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية استهدف نظام كييف مدينة دونيتسك وضواحيها بـ205 صواريخ وقذائف مدفعية.

وأضاف: أدى القصف إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة أربعة آخرين وإلحاق أضرار في 4 مبان سكنية ومرافق البنى التحتية.