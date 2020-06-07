مقتل ثلاثة عناصر أمن في هجوم على مركز للشرطة فى كابول

لقي ثلاثة عناصر من الشرطة مصرعهم وأصيب أربعة آخرون بجروح اليوم خلال هجوم مسلح استهدف مركزا للشرطة بالعاصمة كابل. وأكد طارق آرين المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية أن الهجوم وقع في منطقة (دشت-ناصري) التابعة لقضاء (غُل دره) وأسفر عن مقتل 3 عناصر من الشرطة وإصابة 4 آخرين. وأوضح آرين أن "اشتباكات وقعت بعد الهجوم أسفرت عن خسائر في صفوف حركة طالبان".