مواجهات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في جنين

اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، ليل الإثنين، حسبما أفاد مراسل. وكانت قوة إسرائيلية كبيرة اقتحمت جنين من عدة محاور، في إطار ما سمي عملية "كسر الأمواج". وقالت قناة "كان" الإسرائيلية إن قوات الجيش تعمل على هدم منزل الفلسطيني رعد حازم، الذي قتل 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار في تل أبيب قبل 5 أشهر.